Боррель не считает ситуацию с Калининградом блокадой

18:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций. С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», — сказал он. Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии.