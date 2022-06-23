0
0
106
НОВОСТИ

Боррель не считает ситуацию с Калининградом блокадой

18:12 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций. С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», — сказал он. Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 23.06.2022
В АТОР рассказали, почему иностранных туристов в РФ в этом сезоне почти не будет
0
59
18:50 23.06.2022
«Евровидение-2023» будет перенесен из Украины в другую страну
0
75
18:30 23.06.2022
Рост цен в США заставляет американцев экономить на продуктах - опрос
0
122
17:40 23.06.2022
Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер
0
219
17:12 23.06.2022
ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии
0
207
17:00 23.06.2022
К разоблачению Кима Филби привела неосторожная фраза Хрущева — ветеран СВР
0
234
16:32 23.06.2022
Католическая церковь Польши отвергла данные о планах поглотить Львовскую архиепископию
0
216
16:15 23.06.2022
Экспедиция «Роснефти» отправилась исследовать белую чайку
0
248
16:12 23.06.2022
РФ расценит как разрыв отношений взыскания США и ЕС на дипломатические активы — Силуанов
0
302
16:00 23.06.2022
Страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
0
277

Возврат к списку