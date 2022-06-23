«Евровидение-2023» будет перенесен из Украины в другую страну

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Песенный конкурс «Евровидение» не пройдет на Украине в 2023 году, Европейский вещательный союз (EBU) продолжает искать новое место проведения мероприятия. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг.

«EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну. Союз продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса следующего года», — отмечается в сообщении.