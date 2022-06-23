Решение по российско-европейскому проекту Exomars-2022 будет приниматься в июле

20:25 Источник: Интерфакс

"Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) обсуждают судьбу совместного проекта Exomars-2022, решение о судьбе проекта будет принято после июльского заседания совета стран-участниц EКA, сообщили в "Роскосмосе".

"Роскосмос" и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, в июле планируется "очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта".

"Окончательное решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято "Роскосмосом" после получения от ЕКА официальной информации о результатах упомянутого заседания стран-участниц ЕКА", - сообщил "Роскосмос".