Решение по российско-европейскому проекту Exomars-2022 будет приниматься в июле
20:25 23.06.2022 Источник: Интерфакс
"Роскосмос" и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - сообщили в госкорпорации.
Как отмечается в сообщении, в июле планируется "очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта".
"Окончательное решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято "Роскосмосом" после получения от ЕКА официальной информации о результатах упомянутого заседания стран-участниц ЕКА", - сообщил "Роскосмос".
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