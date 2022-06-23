Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — написал он в соцсети.