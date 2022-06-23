Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз
21:40 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — написал он в соцсети.
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