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НОВОСТИ

Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз

21:40 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — написал он в соцсети.

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