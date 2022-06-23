Беспилотный полет к Луне в рамках миссии NASA "Artemis 1" может состояться в августе
23:00 23.06.2022 Источник: Интерфакс
"NASA проанализировало данные, полученные в ходе теста, и приняло решить завершить проведение испытаний", - говорится в сообщении NASA.
На следующей неделе специалисты вернут ракету и корабль в цех вертикальной сборки Космического центра имени Кеннеди, чтобы подготовить их к полёту, а также для устранения утечки, обнаруженной в ходе стендового испытания.
17 мая глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний в комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям сообщил, что первый тестовый полёт космического корабля Orion к Луне в непилотируемом режиме в рамках программы Artemis 1 ("Артемида-1") состоится в августе этого года.
"Я бы сказал, что в августе. В рамках миссии длительностью около 30 дней будут проверены все системы для осуществления полётов", - ответил Нельсон на вопрос члена комиссии о запуске миссии Artemis 1.
В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне, на орбите которой будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.
НОВОСТИ
- 23:10 23.06.2022
- Макрон рассказал, что нужно Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС
- 22:00 23.06.2022
- Президент Грузии: Мы готовы работать для получения статуса кандидата в члены ЕС
- 21:40 23.06.2022
- Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз
- 21:21 23.06.2022
- Андрей Воробьев и Дмитрий Козак открыли комплекс «Ботанические оранжереи» в Музее-усадьбе «Архангельское»
- 20:25 23.06.2022
- Решение по российско-европейскому проекту Exomars-2022 будет приниматься в июле
- 19:00 23.06.2022
- В АТОР рассказали, почему иностранных туристов в РФ в этом сезоне почти не будет
- 18:50 23.06.2022
- «Евровидение-2023» будет перенесен из Украины в другую страну
- 18:30 23.06.2022
- Рост цен в США заставляет американцев экономить на продуктах - опрос
- 18:12 23.06.2022
- Боррель не считает ситуацию с Калининградом блокадой
- 17:40 23.06.2022
- Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать