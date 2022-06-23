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НОВОСТИ

Беспилотный полет к Луне в рамках миссии NASA "Artemis 1" может состояться в августе

23:00 23.06.2022 Источник: Интерфакс

Стендовые испытания американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая в августе отправит космический корабль Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), завершены, сообщается в четверг на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA проанализировало данные, полученные в ходе теста, и приняло решить завершить проведение испытаний", - говорится в сообщении NASA.

На следующей неделе специалисты вернут ракету и корабль в цех вертикальной сборки Космического центра имени Кеннеди, чтобы подготовить их к полёту, а также для устранения утечки, обнаруженной в ходе стендового испытания.

17 мая глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний в комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям сообщил, что первый тестовый полёт космического корабля Orion к Луне в непилотируемом режиме в рамках программы Artemis 1 ("Артемида-1") состоится в августе этого года.

"Я бы сказал, что в августе. В рамках миссии длительностью около 30 дней будут проверены все системы для осуществления полётов", - ответил Нельсон на вопрос члена комиссии о запуске миссии Artemis 1.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне, на орбите которой будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

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