Макрон рассказал, что нужно Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», — сказал Макрон.