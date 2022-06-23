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Макрон рассказал, что нужно Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС

23:10 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», — сказал Макрон.

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