Четыре человека погибли при крушении самолета Ил-76 в Рязани

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани. Об этом сообщили в оперштабе Рязанской области в пятницу.

«Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человека», — говорится в сообщении.