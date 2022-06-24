Республики Донбасса и РФ имеют успех в Лисичанске, признал представитель украинской власти
10:32 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войска республик Донбасса и России имеют успех в ходе боев за город Лисичанск, признал глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«В Лисичанск со стороны Золотого и Тошковки продвигается противник, и они (силы республик Донбасса и РФ — прим. ТАСС), действительно, имеют успех на некоторых позициях, на некоторых населенных пунктах», — заявил он пятницу в эфире украинского телеканала «Дом».
Гайдай объяснил, что в Лисичанске сложный ландшафт, поэтому там должно быть много позиций для обороны. «Сложно его (Лисичанск — прим. ТАСС) так, с лету, захватить, но, учитывая просто в разы превосходящие силы противника, они там давят очень сильно», — сказал глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области.
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