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НОВОСТИ

Чиновник ВГА Херсонской области, по предварительным данным, погиб из-за покушения

10:20 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение совершено в пятницу, по предварительным данным, на главу управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, в результате он погиб. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации региона.

«По предварительной информации, погиб Дмитрий Савлученко», — сказал собеседник.

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