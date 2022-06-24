Чиновник ВГА Херсонской области, по предварительным данным, погиб из-за покушения

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение совершено в пятницу, по предварительным данным, на главу управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, в результате он погиб. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации региона.

«По предварительной информации, погиб Дмитрий Савлученко», — сказал собеседник.