Две легковушки унесло в море на Кубани, один человек спасен, семерых ищут

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два автомобиля унесло в море в Краснодарском крае, ведутся поиски семи человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля. По предварительной информации, в автомобилях могло находиться 8 человек. На данный момент спасен один человек, поиски семерых продолжаются», — сказали в МЧС.