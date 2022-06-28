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Власти ФРГ изучают планы национализации немецкого участка Nord Stream 2 — Der Spiegel

13:20 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ изучает планы национализации немецкого участка трубопровода «Северный поток — 2» и подключения его к плавучему терминалу по приему сжиженного природного газа. Об этом сообщило в пятницу издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.

По его информации, правительство ФРГ хочет отсоединить германскую часть трубопровода от остальной части и подсоединить к СПГ-терминалу. «Шпигель» напомнил, что «Северный поток — 2» уже подключен к распределительной сети и по отрезку можно было транспортировать газ напрямую на юг Германии. Эксперты, однако, опасаются, что подъем и отделение труб создают проблемы для окружающей среды. Кроме того, такие работы потребуют дополнительного согласования.

Кроме того, есть неопределенность касательно прав собственности. Компания Nord Stream 2 AG находится на грани банкротства, был назначен временный управляющий ее делами.

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