Власти ФРГ изучают планы национализации немецкого участка Nord Stream 2 — Der Spiegel
13:20 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ изучает планы национализации немецкого участка трубопровода «Северный поток — 2» и подключения его к плавучему терминалу по приему сжиженного природного газа. Об этом сообщило в пятницу издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
По его информации, правительство ФРГ хочет отсоединить германскую часть трубопровода от остальной части и подсоединить к СПГ-терминалу. «Шпигель» напомнил, что «Северный поток — 2» уже подключен к распределительной сети и по отрезку можно было транспортировать газ напрямую на юг Германии. Эксперты, однако, опасаются, что подъем и отделение труб создают проблемы для окружающей среды. Кроме того, такие работы потребуют дополнительного согласования.
Кроме того, есть неопределенность касательно прав собственности. Компания Nord Stream 2 AG находится на грани банкротства, был назначен временный управляющий ее делами.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 13:32 28.06.2022
- Москва запретила деятельность в России двух шведских организаций
- 13:20 28.06.2022
- СВО идет по плану и достигает своих целей, сроков ее окончания пока нет — Песков
- 13:05 28.06.2022
- Глава МИД Литвы заявил, что не должно быть уступок России по транзиту в Калининград
- 13:00 28.06.2022
- Прокуратура Рима отправила иск РФ по публикации в «Стампе» в архив без объяснения — посол
- 12:32 28.06.2022
- G7 изучает возможности установления предельных цен на российский газ — СМИ
- 12:20 28.06.2022
- В Москве выявили 217 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 28.06.2022
- МО РФ прокомментировало "удар по ТЦ" в Кременчуге
- 12:00 28.06.2022
- В России за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом
- 11:45 28.06.2022
- Андрей Воробьев: В Богородском округе Подмосковья появится поселок для медиков
- 11:32 28.06.2022
- Прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% — Bild
комментарии(0)