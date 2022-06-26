Турция была кандидатом в ЕС, но дальше не продвинулась и стала суверенной страной — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция много лет назад была кандидатом в Евросоюз, но дальше кандидатства не продвинулась и в итоге стала суверенной, независимой страной, заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что более 20 лет назад работал дипломатом в Турции. «Турция тогда тоже пестовала надежду, стала кандидатом в ЕС. Тоже готова была многим поступиться с тем, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из серой зоны и стать той самой органичной частью на стыке Европы и Азии», — заметил представитель Кремля, комментируя вопрос ТАСС об отношении Кремля к предоставлению статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии.

«Но мы видим, что дальше этого кандидатства Турция никуда не двинулась, но при этом она стала суверенной, независимой страной», — заключил Песков.