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Дания отправит в Латвию пехотный батальон в составе 800 солдат

14:12 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания усилит группировку НАТО в Прибалтике и отправит в Латвию сводный пехотный батальон численностью около 800 военнослужащих. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе Министерства обороны королевства.

«Мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками по НАТО и готовы взять на себя ответственность за нашу общую безопасность. Это сигнал России о том, что мы готовы защищать каждую зону территории альянса», — приводятся в документе слова министра обороны Дании Мортена Бёдскова.

В состав сводного батальона войдут пехотные подразделения, подразделение материально-технического обеспечения, медицинская группа, а также минометная батарея.

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