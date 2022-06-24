Ряд стран Европы стал отказывать в выдаче РФ обвиняемых в тяжких преступлений — Краснов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд западных стран стал отказывать в выдаче России обвиняемых в совершении тяжких преступлений, объясняя отказы политическими мотивами. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Минске, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Глава российского надзорного ведомства отметил, что некоторые коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле», — сообщили в пресс-службе.