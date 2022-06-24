0
0
0
НОВОСТИ

Ряд стран Европы стал отказывать в выдаче РФ обвиняемых в тяжких преступлений — Краснов

15:12 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд западных стран стал отказывать в выдаче России обвиняемых в совершении тяжких преступлений, объясняя отказы политическими мотивами. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Минске, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Глава российского надзорного ведомства отметил, что некоторые коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле», — сообщили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 24.06.2022
Принц Чарльз признал ошибочность колониальной политики Британской империи
0
41
14:32 24.06.2022
Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ о вине РФ в катастрофе малайзийского Boeing
0
113
14:30 24.06.2022
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
0
100
14:25 24.06.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства третьего образовательного кластера в Истре
0
117
14:12 24.06.2022
Дания отправит в Латвию пехотный батальон в составе 800 солдат
0
142
14:00 24.06.2022
В России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете — МВД
0
148
13:32 24.06.2022
Турция была кандидатом в ЕС, но дальше не продвинулась и стала суверенной страной — Песков
0
180
13:20 24.06.2022
Власти ФРГ изучают планы национализации немецкого участка Nord Stream 2 — Der Spiegel
0
210
13:05 24.06.2022
Пленные украинские военные рассказали, что сдались, опасаясь СБУ — МВД ЛНР
0
247
13:00 24.06.2022
В Москве выявили 240 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
191

Возврат к списку