К убийству чиновника в Херсонской области причастна украинская ДРГ - Сальдо
15:32 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская диверсионно-разведывательная группа причастна к убийству главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, под его автомобиль было подложено взрывное устройство. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — сказал Сальдо.
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