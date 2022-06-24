К убийству чиновника в Херсонской области причастна украинская ДРГ - Сальдо

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа причастна к убийству главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, под его автомобиль было подложено взрывное устройство. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — сказал Сальдо.