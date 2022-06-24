Осужденный в ДНР британец заявил, что раскаивается в том, что пошел в армию Украины

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британец Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни за участие в конфликте на стороне Киева в качестве наемника, заявил, что он раскаивается в том, что присоединился к украинской армии. Видеозапись его заявления разместил в пятницу в своем телеграм-канале первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«Мне жаль, что я стал частью украинской армии. Но я думаю, что для многих людей этого будет недостаточно, потому что все будут думать, что я вызываю жалость. Все это так, как будто Бог сохранил мне жизнь до сих пор, чтобы я мог увидеть, какова правда и стать на путь искупления», — заявил Аслин.

Британец, находящийся в заключении в Донецке, опасается, что он может погибнуть в результате ожесточенных обстрелов, которыми подвергают столицу ДНР Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Прошла неделя с тех пор, как мне вынесли приговор. Есть стресс от обстрелов, через которые мы недавно прошли. На прошлой неделе Донецк подвергся невероятному обстрелу с украинской стороны, и я был свидетелем этого воочию. Мы попали под артиллерийский обстрел, и я действительно думал, что в итоге умру от рук Украины», — сказал Аслин.

Британец заявил, что надеется подать апелляцию на смертный приговор и на то, что власти ДНР окажут ему снисхождение. «Я надеюсь, что смогу подать апелляцию на этот смертный приговор, потому что я действительно считаю, что он слишком тяжек и я не сделал ничего, чтобы заслужить смертный приговор, я был глуп и наивен», — сказал он.