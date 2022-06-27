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НОВОСТИ

Россию невозможно отключить от интернета - Песков

12:00 27.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спецпредставитель президента: Россию невозможно отключить от интернета. «Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если его отключат извне», — заявил Дмитрий Песков.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, спецпредставитель президента по цифровизации добавил, что в нынешних условиях «Россию никто отключать не собирается».

«Мы выживем в любом случае. Локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Повторения ситуации 1991 года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — сказал спецпредставитель президента Дмитрий Песков.

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