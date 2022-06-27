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В России за сутки выявили 2 683 случая заражения коронавирусом

13:05 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 683, летальных исходов из-за ковида — на 51. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 004 случая заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии — 18 421 564 и 380 943 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось на 2 355 против 2 713 днем ранее, до 17 847 868.

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