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Мигранты остаются одной из основных причин межнациональной напряженности в РФ — АП

10:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мигранты остаются одной из главных причин межнациональной напряженности в регионах России. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на семинаре-совещании для региональных властей в Иркутске во вторник.

«Самой заметной причиной межнациональной напряженности в российских регионах остается миграционная ситуация. В целом по стране почти каждый пятый опрошенный заявил об отрицательном отношении к мигрантам», — сказал Магомедов.

По его словам, в обществе превалирует негативное отношение к мигрантам, опросы показывают, что многие жители России считают необходимым ограничить въезд мигрантов в страну.

Магомедов отметил, что текущая миграционная ситуация создает угрозу как внешнего характера — проникновение зарубежных криминальных групп, так и внутреннего — формирование этнических анклавов, рост преступности, избыточной конкуренции на рынке труда и дополнительную нагрузку на сферу социального обеспечения. «Все это вызывает общественное недовольство мигрантами и провоцирует возникновение экстремистких проявлений на основе межнациональной и религиозной розни. К сожалению, демографическая ситуация такая, что без привлечения иностранных рабочих нашей экономике не обойтись. <…> Поэтому к этой ситуации надо быть готовыми и соответствующие превентивные меры принимать», — сказал Магомедов.

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