В России за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 541, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 683 случая заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии — 18 424 105 и 381 002 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 414 против 2 355 днем ранее, до 17 851 282.