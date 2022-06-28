В России за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом
12:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 541, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 2 683 случая заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии — 18 424 105 и 381 002 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 414 против 2 355 днем ранее, до 17 851 282.
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