В Москве выявили 217 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 217 против 212 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 776 874 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 13 днем ранее, до 44 114. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 280, до 2 586 259.
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