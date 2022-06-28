Прокуратура Рима отправила иск РФ по публикации в «Стампе» в архив без объяснения — посол

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Римская прокуратура отправила иск российской стороны к газете «Стампа» в архив «без объяснения причин и юридической мотивировки». Об этом заявил во вторник посол России в Италии Сергей Разов в эфире телеканала «Россия-24».

«Вы, наверное, в курсе истории, несколько месяцев назад я был вынужден подать иск в прокуратуру Рима в связи с совершенно отвязанной публикацией в одной из центральных газет Италии, где на полном серьезе обсуждалась возможность, целесообразность и потенциальные исполнители физического устранения президента РФ, — сказал он. — Поэтому как гражданин России я подал соответствующий иск в надежде на объективность итальянского правосудия. Но где-то дней десять назад мы получили официальный ответ — очень лаконичный и краткий — итальянского правосудия о том, что это дело, этот иск сдан в архив без объяснения причин и юридической мотивировки».