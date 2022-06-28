СВО идет по плану и достигает своих целей, сроков ее окончания пока нет — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса идет по плану, но возможные сроки ее окончания Кремль пока не комментирует, заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на заявления нашего президента [Владимира Путина], [о том, что] специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей», — сказал Песков.

При этом он отрицательно ответил на уточняющий вопрос ТАСС о том, есть ли у российской стороны примерные сроки завершения СВО. «Нет», — сказал пресс-секретарь.