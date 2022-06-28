Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
16:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник лишили звания почетного гражданина Севастополя бывшего президента Украины Леонида Кучму. Соответствующее решение принято на очередной сессии городского парламента.
За лишение Кучмы звания почетного гражданина Севастополя проголосовали 16 депутатов севастопольского Заксобрания, двое проголосовали против инициативы, еще двое воздержались.
«Хочу подчеркнуть, что это не какая-то сиюминутная позиция, не какая-то политическая конъюнктура. В данном случае хочу вам напомнить, что Кучма после сложения своих президентских полномочий продолжал активную политическую деятельность. Он долго представлял Украину на переговорном процессе по Минским соглашениям, и его, наверное, позиция была одной из причин того, что конфликт между участниками Минских соглашений перешел в горячую фазу», — сказал депутат Заксобрания Севастополя Василий Пархоменко, обращаясь к членам парламента города.
Госсовет Крыма 20 апреля также лишил региональных госнаград и званий семерых украинцев, в том числе экс-президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму, «за дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым». 28 апреля звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» Кучму лишили депутаты Керченского горсовета.
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