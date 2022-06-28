Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ контролируют 30% Лисичанска — Мирошник
16:12 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы России контролируют 30% территории города Лисичанска. Об этом сообщил во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Лисичанске хорошая ситуация. По нашим данным, где-то процентов 30 города сегодня освобождены или, по крайней мере, контролируются нашими союзными войсками. [Они] дошли до точки — стадиона „Шахтер“, в его районе идут стрелковые бои, контактные бои, то есть идет зачистка этой территории», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
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