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Флаг Польши на мемориальных комплексах РФ на фоне политики Варшавы неуместен — Захарова

15:12 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присутствие польского флага на российских мемориальных комплексах на фоне русофобской политики Варшавы неуместно, Москва не принимает претензии Польши на этот счет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это все публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно», — сказала дипломат, комментируя снятие польского флага с российских мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное».

«Конечно, на этом фоне какие-то претензии польских властей мы абсолютно не принимаем на этот счет», — отметила Захарова.

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