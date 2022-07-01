Медведь "навестил" детский лагерь на Сахалине
11:32 01.07.2022 Источник: Газета.Ru
Медведь пришел в сахалинский детский лагерь «Юбилейный» и напугал детей, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин». Животное подошло к воротам лагеря, когда около них гуляли дети. Они заметили хищника и убежали. Позже зверь направился бродить по окрестностям поселка Березняки.
Охотоведы до позднего вечера искали его во всех окрестностях, проверили помойки, но не нашли — медведь вернулся в тайгу.
Будет проведено контрольное обследование местности. Газета.Ru
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