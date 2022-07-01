Называть НАТО исключительно оборонительным альянсом уже глупо и стыдно — Лавров

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о том, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, звучат сегодня глупо и стыдно, сказал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

«Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», — сказал Лавров.