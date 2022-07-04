РФ не сомневается, что власти Узбекистана урегулируют ситуацию в Каракалпакии — Песков
15:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не сомневается, что власти Узбекистана при активной работе смогут урегулировать ситуацию в Каракалпакии. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики все имеющиеся проблемы будут урегулированы», — сказал он.
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