РФ не сомневается, что власти Узбекистана урегулируют ситуацию в Каракалпакии — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не сомневается, что власти Узбекистана при активной работе смогут урегулировать ситуацию в Каракалпакии. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики все имеющиеся проблемы будут урегулированы», — сказал он.