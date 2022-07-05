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НОВОСТИ

Япония ввела санкции против еще 90 физлиц и организаций из РФ и Белоруссии

09:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии ввело санкции против еще 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте японского министерства финансов.

В частности, в новом санкционном списке указаны вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин, а также родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

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