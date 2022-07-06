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Москва намерена закрыть свое посольство в Софии - СМИ

09:32 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва намерена закрыть свое посольство в Софии после беспрецедентной по своему масштабу высылки российских дипломатов из Болгарии. Также в ответ она выдворит болгарских работников дипмиссий, функционирующих на территории РФ. Об этом рассказал собеседник «Известий» в дипломатических кругах.

В Совете Федерации заявили, что РФ вправе рассмотреть все варианты ответа на недружественные действия Софии — вплоть до разрыва отношений с ней. Обострение между Россией и Болгарией произошло вскоре после того, как кабмин республики не выдержал голосования о доверии в парламенте и отправился в отставку. По оценке экспертов, с формированием нового правительства есть шансы на то, что ситуацию с высылкой дипломатов постараются сгладить.

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