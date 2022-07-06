0
0
170
НОВОСТИ

Стратегия Германии по поставкам СПГ провалилась, заявили в Бундестаге

10:00 06.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бундестаге заявили о провале плана Германии по поставкам СПГ. Такое мнение в интервью изданию Bild выразил представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам потребуется предстоящей зимой», — сказал политик.

В свою очередь представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер отметил, что у ФРГ нет танкеров для перевозки СПГ.

Ранее стало известно, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок газа.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.07.2022
Подозреваемый в стрельбе в Копенгагене не смог дозвониться до психиатров — СМИ
0
0
11:05 06.07.2022
Большинство граждан ФРГ недовольны тем, как Шольц оценивает ситуацию на Украине — опрос
0
45
11:00 06.07.2022
МВД сообщило о задержании помощника министра и главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
0
59
10:32 06.07.2022
РФ ценит позицию Вьетнама, отказавшегося присоединиться к антироссийским санкциям — Лавров
0
121
10:20 06.07.2022
Аргентина выразила протест Лондону из-за присвоения особого статуса спорным островам
0
139
10:05 06.07.2022
Венгрия физически не может отказаться от энергоносителей РФ — глава МИД страны
0
151
09:32 06.07.2022
Москва намерена закрыть свое посольство в Софии - СМИ
0
202
09:20 06.07.2022
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо умер в Нигерии
0
205
09:05 06.07.2022
США причастны к пандемии COVID-19 и должны компенсировать убытки странам — Володин
0
258
09:00 06.07.2022
Российские хакеры выложили данные тысячи сотрудников разведки Украины
0
275

Возврат к списку