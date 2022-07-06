Стратегия Германии по поставкам СПГ провалилась, заявили в Бундестаге

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бундестаге заявили о провале плана Германии по поставкам СПГ. Такое мнение в интервью изданию Bild выразил представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам потребуется предстоящей зимой», — сказал политик.

В свою очередь представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер отметил, что у ФРГ нет танкеров для перевозки СПГ.

Ранее стало известно, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок газа. Говорит Москва