МВД сообщило о задержании помощника министра и главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
11:00 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Иван Абакумов задержаны в рамках уголовного дела о злоупотребления полномочиями, возбужденному в 2020 году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре МВД России.
«В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России проведен ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года органами Следственного комитета РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
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