Нагнали давление

11:21

«НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех и СКБ «Турбина» подписали контракт на поставку турбокомпрессоров для спецтехники на 1,5 млрд рублей.

Турбокомпрессоры, разработанные специалистами «Высокоточных комплексов», предназначены для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя внутреннего сгорания машин спецтехники, энергетики, железнодорожной и морской тематики мощностью от 700 кВт до 3000 кВт. При этом привод турбокомпрессора осуществляется исключительно за счет действия отработанных газов. Применение ТК200 и ТКР201 позволяет существенно увеличить мощность двигателя, сохраняя габаритные размеры и низкий уровень расхода топлива.

По условиям контракта СКБ «Турбина» до 2024 года должно поставить заказчику турбокомпрессоры в количестве более 700 штук. С начала 2022 года предприятие уже осуществило поставку опытных образцов, которые в настоящий момент проходят испытания в составе дизельных двигателей.

«Турбокомпрессоры производства АО СКБ «Турбина» являются аналогами продукции крупной швейцарской компании. В настоящее время на предприятии разрабатываются другие модели импортозамещающих турбокомпрессоров для дизельных двигателей», - сказал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой.

«Санкции западных стран – это новые возможности российских предприятий. В настоящих условиях заинтересованность предприятий в совместном результате доказывает, что импортозамещение ведущих европейских компаний дает практический результат. Мы удовлетворены итогами работы группы наших разработчиков и благодарны партнерам за оказанное доверие. Реализация данного проекта позволит создать в АО СКБ «Турбина» новые рабочие места, обеспечить стабильный рост объемов выпуска гражданской продукции», - отметил генеральный директор АО СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.