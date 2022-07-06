В России за сутки выявили 3 150 случаев заражения коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 150, летальных исходов из-за ковида — на 44. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 676 случаев заражения и 48 смертей, всего с начала пандемии — 18 448 451 и 381 398 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 437 против 3 612 днем ранее, до 17 877 013.