"Либо уйдет Джонсон, либо я" - кот Ларри

09:20 Источник: Газета.Ru

Кот Ларри, служащий главным мышеловом британского правительства, вышел к журналистам на Даунинг-стрит, фото животного у знаменитой черной двери появилось в его собственном Twitter. Кот выразил недовольство политикой премьер-министра Бориса Джонсона.

«Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уйдет, либо я», — говорится в сообщении в соцсети. Газета.Ru