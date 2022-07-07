"Либо уйдет Джонсон, либо я" - кот Ларри
09:20 07.07.2022 Источник: Газета.Ru
Кот Ларри, служащий главным мышеловом британского правительства, вышел к журналистам на Даунинг-стрит, фото животного у знаменитой черной двери появилось в его собственном Twitter. Кот выразил недовольство политикой премьер-министра Бориса Джонсона.
«Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уйдет, либо я», — говорится в сообщении в соцсети. Газета.Ru
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