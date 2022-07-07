Лавров в четверг проведет встречи с главами МИД Турции и КНР на полях СМИД G20

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг встречи с главами МИД Турции и КНР Мевлютом Чавушоглу и Ван И на полях совещания глав МИД Группы двадцати, которое проходит 7–8 июля на индонезийском курортном острове Бали. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

«Запланированы встречи с главами МИД Турции и КНР», — указали в министерстве.