Лавров в четверг проведет встречи с главами МИД Турции и КНР на полях СМИД G20
09:32 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг встречи с главами МИД Турции и КНР Мевлютом Чавушоглу и Ван И на полях совещания глав МИД Группы двадцати, которое проходит 7–8 июля на индонезийском курортном острове Бали. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.
«Запланированы встречи с главами МИД Турции и КНР», — указали в министерстве.
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