Токаев заявил о необходимости диверсификации путей поставок казахстанской нефти
10:00 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации путей поставок нефти из республики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства по итогам выступления Токаева на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.
В ходе совещания Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. «Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю „Казмунайгазу“ проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с [АО] „Самрук-Казына“ следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь», — сказал президент Казахстана.
Он также предложил трансформировать нацкомпанию «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) в национальную транспортно-логистическую компанию. «Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», — пояснил глава государства.
Президент Казахстана особое внимание уделил развитию морских перевозок. «Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», — подчеркнул Токаев.
6 июля Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность Каспийского трубопроводного консорциума из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти. КТК подал в суд ходатайство о приостановке решения об остановке производства компании.
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