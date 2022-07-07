В соседних странах жить хорошо, но дома — лучше, считает Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые специалисты действительно уезжают из России, и в этом нет ничего удивительного, но многие в итоге возвращаются. В соседних странах жить тоже хорошо, но дома — лучше, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

«То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет, — сказал глава государства, комментируя реплику об отъезде из страны некоторых IT-специалистов. — Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов».

Как пояснил президент, среди этих факторов — и поддержка государства, и бытовые условия. «Поэтому кто-то поехал. Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — подчеркнул Путин.