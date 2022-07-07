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Власти Франции замораживают потребительские цены на газ до конца года

19:23 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское правительство решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года. Об этом сообщил в четверг министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр по итогам первого заседания Совета министров в обновленном составе.

«Мы решили заморозить цены на газ до конца 2022 года, чтобы защитить уровень жизни наших граждан», — сказал Ле Мэр. Кроме того, по словам министра, до конца года будет также действовать потолок цен на электричество. «Мы находимся на пике инфляции, — сказал Ле Мэр. — В настоящий момент ежегодная инфляция составляет 5%, что негативно сказывается на доходах граждан».

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