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Путин: Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад

20:05 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война на Украине была развязана коллективным Западом, он виновник того, что происходит сегодня, заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», — сказал Путин.

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