Основатель телеграм-канала «Медиатехнолог» Дмитрий Кирьян покидает проект
21:23 07.07.2022
|Фото из социальных сетей
«Я считаю, что эта веха моей жизни закончена и надо двигаться дальше, к новым свершениям и ставить гораздо более амбициозные цели. Внутри проекта сформирована достойная команда, поэтому я уверен, что проект и дальше будет развиваться уже без моего непосредственного участия», — рассказал он.
Дмитрий Кирьян — политконсультант, основатель канала «Медиатехнолог», а также медиа агентства «Правде в глаза медиа».
«Медиатехнолог» на текущий момент насчитывает 130 тыс. подписчиков. Он был создан в 2016 году и уже спустя год смог отметиться у журналистов различных изданий — его называли «самым одиозным телеграм-каналом».
В 2020 году «Медиатехнолог» объединил весь российский телеграм, начав сбор средств для медработников, трудящихся в красной зоне инфекционных больниц России — акция называлась «Телеграм — Врачам».
В прошлом году канал попал в топ-3 самых востребованных каналов среди российских PR-специалистов — по данным исследования Rambler&Сo.
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