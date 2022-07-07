21:23

Фото из социальных сетей

Основатель телеграм-канала «Медиатехнолог» Дмитрий Кирьян покидает проект. Он отметил, что сейчас он планирует сконцентрироваться на развитии других проектов в медиа-сфере. Так, особое внимание он будет уделять своему основному проекту Mediastancia.com, сообщает «Комсомольская правда»

«Я считаю, что эта веха моей жизни закончена и надо двигаться дальше, к новым свершениям и ставить гораздо более амбициозные цели. Внутри проекта сформирована достойная команда, поэтому я уверен, что проект и дальше будет развиваться уже без моего непосредственного участия», — рассказал он.

Дмитрий Кирьян — политконсультант, основатель канала «Медиатехнолог», а также медиа агентства «Правде в глаза медиа».

«Медиатехнолог» на текущий момент насчитывает 130 тыс. подписчиков. Он был создан в 2016 году и уже спустя год смог отметиться у журналистов различных изданий — его называли «самым одиозным телеграм-каналом».

В 2020 году «Медиатехнолог» объединил весь российский телеграм, начав сбор средств для медработников, трудящихся в красной зоне инфекционных больниц России — акция называлась «Телеграм — Врачам».

В прошлом году канал попал в топ-3 самых востребованных каналов среди российских PR-специалистов — по данным исследования Rambler&Сo.