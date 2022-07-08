Госдеп: США будут усиливать контроль за исполнением санкций против РФ другими странами
22:40 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, — сказал он. — Не только продолжать [вводить] санкции, но и продолжать их расширять, а также ужесточать [контроль за] их исполнением [другими странами]».
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