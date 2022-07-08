Госдеп: США будут усиливать контроль за исполнением санкций против РФ другими странами

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены расширять санкционный режим в отношении РФ и ужесточать контроль над его соблюдением другими странами. Об этом в четверг заявил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

«Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, — сказал он. — Не только продолжать [вводить] санкции, но и продолжать их расширять, а также ужесточать [контроль за] их исполнением [другими странами]».