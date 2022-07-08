Еврокомиссия блокирует кредит Украине на €1,5 млрд
09:20 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК) отказываются одобрять выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть деньги. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.
ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. Традиционно при этом провизия по кредиту - сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена - устанавливается в размере 9% от общего финансирования, однако в данном случае бюджетные органы Еврокомиссии настаивают на том, чтобы повысить ее до 70%, отмечает агентство. Для решения вопроса рассматриваются варианты передачи части рисков по невозвращению кредитов отдельным странам Евросоюза и самому Европейскому инвестиционному банку, добавляет агентство.
18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредитную программу на €9 млрд в 2022 году. 21 июня представитель ЕК Веерле Нютс заявила, что экстренная программа макрофинансовой помощи ЕС Украине не готова, но Еврокомиссия надеется закончить ее до конца лета.
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