Зеленский заявил, что Украина не готова отдавать свои территории

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», — сказал он, в вышедшем в эфир в четверг интервью телекомпании Си-эн-эн.

«Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — добавил Зеленский.