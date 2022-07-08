Зеленский заявил, что Украина не готова отдавать свои территории
09:32 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», — сказал он, в вышедшем в эфир в четверг интервью телекомпании Си-эн-эн.
«Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — добавил Зеленский.
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