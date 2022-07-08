Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском — источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы уничтожили в четверг под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков. Об этом корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«У Северска (город в ДНР, временно контролируемый ВС Украины — прим. ТАСС) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — сказал собеседник агентства.