Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском — источник
10:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзные силы уничтожили в четверг под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков. Об этом корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
«У Северска (город в ДНР, временно контролируемый ВС Украины — прим. ТАСС) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — сказал собеседник агентства.
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