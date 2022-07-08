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Украина попросила Канаду не передавать России турбину для «Северного потока» — Reuters

10:05 08.07.2022

Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.

По мнению Киева, передача России турбины, которая в настоящее время находится на ремонте в Монреале, станет нарушением санкций против Москвы. «Санкции запрещают передачу [России] любого газового оборудования, — сказал собеседник агентства. — Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?».

Накануне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на газопроводе. «Нам нужны мощности „Северного потока“ для заполнения хранилищ. <…> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину — прим. ТАСС) в Россию, доставьте ее в Германию», — сказал Хабек в интервью агентству Блумберг.

Кроме того, министр отметил, что «готов первым отстаивать принятие очередного жесткого пакета санкций ЕС» против России, но «жесткие санкции должны бить по России» сильнее, чем по экономике западных стран. По мнению Хабека, если Канада пойдет навстречу его просьбе, то РФ не сможет использовать отсутствие турбины в качестве предлога для возможной остановки поставок газа после завершения ремонтных работ.

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