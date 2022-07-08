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НОВОСТИ

Более 500 бойцов «Азова» и других группировок стали фигурантами дел о преступлениях в ДНР

11:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов националистического батальона «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Как сообщил в пятницу ТАСС источник в следственных органах республики, дела в отношении националистов после утверждения обвинительного заключения будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу.

«Следственными органами ДНР были возбуждены уголовные дела в отношении более 500 боевиков из националистического батальона „Азов“ и других вооруженных формирований, которые сдались в плен в том числе и на заводе „Азовсталь“. Все материалы дел в отношении бойцов „Азова“ после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу», — рассказал собеседник агентства.

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