Если Запад добивается военной победы Украины, то говорить с ним не о чем — Лавров
11:05 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если Запад пытается добиться военной победы Украины над Россией, а не мирных переговоров, то говорить с ним не о чем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу по итогам участия в совещании глав МИД Группы двадцати (G20).
«Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем. Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно, и с чем, конечно же, смириться мы не можем», — указал министр.
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