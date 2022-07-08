Посол ЛНР в РФ подтвердил ликвидацию группы грузинских наемников под Северском в ДНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник подтвердил в пятницу информацию о ликвидации группы грузинских наемников союзными войсками под городом Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На подъезде к Северску уничтожена колонна грузинских наемников, — написал Мирошник в своем телеграм-канале. „По колонне был нанесен удар. Большинство автомобилей либо уничтожены, либо серьезно повреждены. Оставшиеся в живых подсчитывают количество „двухсотых“ (убитых — прим. ТАСС) наемников, прибывших на „сафари“ в Донбасс», — добавил посол.

Он рассказал, что в пригороде Северска грузинские наемники принимавшие участие в боевых действиях для передислокации в сторону Славянска выстроили в колонну несколько десятков автомобилей. «В колонне были как пикапы с вооружением („джихадмобили“), так и личные авто перевозившие вещи боевиков и награбленное добро, — отметил Мирошник. — Вели себя дерзко, в темное время суток передвигались с включенными фарами, собрались в большую колонну».

Ранее в пятницу об уничтожении в районе Северска союзными силами грузинских наемников сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.