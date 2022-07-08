0
0
136
НОВОСТИ

Посол ЛНР в РФ подтвердил ликвидацию группы грузинских наемников под Северском в ДНР

11:20 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник подтвердил в пятницу информацию о ликвидации группы грузинских наемников союзными войсками под городом Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На подъезде к Северску уничтожена колонна грузинских наемников, — написал Мирошник в своем телеграм-канале. „По колонне был нанесен удар. Большинство автомобилей либо уничтожены, либо серьезно повреждены. Оставшиеся в живых подсчитывают количество „двухсотых“ (убитых — прим. ТАСС) наемников, прибывших на „сафари“ в Донбасс», — добавил посол.

Он рассказал, что в пригороде Северска грузинские наемники принимавшие участие в боевых действиях для передислокации в сторону Славянска выстроили в колонну несколько десятков автомобилей. «В колонне были как пикапы с вооружением („джихадмобили“), так и личные авто перевозившие вещи боевиков и награбленное добро, — отметил Мирошник. — Вели себя дерзко, в темное время суток передвигались с включенными фарами, собрались в большую колонну».

Ранее в пятницу об уничтожении в районе Северска союзными силами грузинских наемников сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 08.07.2022
В России за сутки выявили 3 464 случая заражения коронавирусом
0
2
12:17 08.07.2022
Эксперты Сбера расскажут студентам об этике искусственного интеллекта
0
7
12:12 08.07.2022
Андрей Воробьев: В Консультационном центре по вопросам гражданства помогли более 5 тысячам жителей Донбасса и Украины
0
18
12:05 08.07.2022
Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции
0
48
12:00 08.07.2022
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения — ТВ
0
71
11:32 08.07.2022
В Сербии уволили декана факультета за развитие академических отношений с Россией — СМИ
0
119
11:05 08.07.2022
Если Запад добивается военной победы Украины, то говорить с ним не о чем — Лавров
0
156
11:00 08.07.2022
Более 500 бойцов «Азова» и других группировок стали фигурантами дел о преступлениях в ДНР
0
163
10:32 08.07.2022
Покушение на Синдзо Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии — ТВ
0
226
10:20 08.07.2022
Страны G7 не пришли на официальный прием в Индонезии, так они понимают этикет — Лавров
0
242

Возврат к списку